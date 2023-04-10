Россияне били по Авдеевке: уничтожили многоэтажку

Уничтоженная россиянами многоэтажка в Авдеевке 10 апреля. Здесь и далее фото из Telegram Кириленко

Российские военные нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке Донецкой области 10 апреля – дом разрушен.

Источник: глава Донецкой ОГА Павла Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины. Сегодня город подвергся очередному авиаудару – уничтожена еще одна многоэтажка".

Детали: Глава ОВА отметил, что обошлось без жертв, поскольку все жители дома своевременно эвакуировались.

Но, по словам Кириленко, в Авдеевке до сих пор остается еще около 1800 человек, которые ежедневно рискуют собственной жизнью.

Он напомнил, что власти оказывают помощь с эвакуацией, и призвал жителей покинуть прифронтовой город.