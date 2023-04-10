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Россияне били по Авдеевке: уничтожили многоэтажку

Ирина БалачукПонедельник, 10 апреля 2023, 14:28
Россияне били по Авдеевке: уничтожили многоэтажку
Уничтоженная россиянами многоэтажка в Авдеевке 10 апреля. Здесь и далее фото из Telegram Кириленко

Российские военные нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке Донецкой области 10 апреля – дом разрушен.

Источник: глава Донецкой ОГА Павла Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины. Сегодня город подвергся очередному авиаудару – уничтожена еще одна многоэтажка". 

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Детали: Глава ОВА отметил, что обошлось без жертв, поскольку все жители дома своевременно эвакуировались. 

 

Но, по словам Кириленко, в Авдеевке до сих пор остается еще около 1800 человек, которые ежедневно рискуют собственной жизнью. 

 

Он напомнил, что власти оказывают помощь с эвакуацией, и призвал жителей покинуть прифронтовой город.

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Темы: АвдеевкаДонецкая областьвойна
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