На Рівненщині заборонили УПЦ МП

Обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині, у самому Рівному депутати припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП.

Джерело: сайт облради, "Суспільне", міський голова Рівного Олександр Третяк

Деталі: На позачерговій сесії Рівненської облради заборону Української православної церкви Московського патріархату підтримали 55 обранців із 55 присутніх в залі.

Крім того облрада скасувала рішення депутатів 1991 та 92 років, що стосуються діяльності релігійних організацій Московського патріархату стосовно передачі їм у користування культових будівель.

Виконати цей пункт рішення доручили Рівненській обласній державній адміністрації.

Також обласна рада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради з вимогою негайного прийняти закон про заборону Української православної церкви Московського патріархату і тим самим виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року.

У залі дали слово керівнику Рівненської єпархії УПЦ МП архієпископу Пимену. Він запевнив, що Собор їхньої конфесії змінив статут і "благословіння московського патріарха було скасоване", а відтак, стверджує церковник, "церква є повністю самостійною".

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"Наша церква має більше прав і повноважень серед світового православ'я, ніж ПЦУ. Скажу навіть, що ПЦУ також вийшло з московського патріархату, бо все православ'я на теренах колишнього СРСР було у складі московського патріархату. Більше скажу — навіть греко-католики. Кожна церква має своє становлення", — сказав архієпископ.

Після низки виступів депутати відмовились надавати слово представниці громадської спілки "Миряни".

Усі проєкти рішень Рівнеоблрада об'єднала у так званий пакет, аби не голосувати за кожне рішення окремо.

Крім того, за словами мера Рівного, на позачерговій сесії Рівненської міської ради було припинено право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП. Депутати також звернулися до державних органів, згідно компетенції щодо заброни діяльності УПЦ МП в Україні.