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На Ровенщине запретили УПЦ МП

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 14:40
На Ровенщине запретили УПЦ МП
фото "Суспільне"

Областной совет проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП на Ровенщине, в самом Ровно депутаты прекратили право пользования земельными участками на территории общины, которые использует УПЦ МП.

Источник: сайт облсовета, "Суспільне", городской голова Ровно Александр Третьяк

Детали: На внеочередной сессии Ровенского облсовета запрет Украинской православной церкви Московского патриархата поддержали 55 избранников из 55 присутствующих в зале.

Кроме того облсовет отменил решения депутатов 1991 и 92 годов, касающиеся деятельности религиозных организаций Московского патриархата относительно передачи им в пользование культовых зданий.

Выполнить этот пункт решения поручили Ровенской областной государственной администрации.

Также областной совет уже в третий раз будет обращаться в Верховную Раду с требованием немедленного принять закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата и тем самым выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года.

В зале дали слово руководителю Ровенской епархии УПЦ МП архиепископу Пимену. Он заверил, что Собор их конфессии изменил устав и "благословение московского патриарха было отменено", и в результате, утверждает церковник, "церковь является полностью самостоятельной".

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"Наша церковь имеет больше прав и полномочий среди мирового православия, чем ПЦУ. Скажу даже, что ПЦУ также вышло из московского патриархата, потому что все православие на территории бывшего СССР было в составе московского патриархата. Больше скажу - даже греко-католики. Каждая церковь имеет свое становление", - сказал архиепископ.

После ряда выступлений депутаты отказались предоставлять слово представительнице общественного союза "Миряне".

Все проекты решений Ровнооблсовет объединил в так называемый пакет, чтобы не голосовать за каждое решение отдельно.

Кроме того, по словам мэра Ровно, на внеочередной сессии Ровенского городского совета было прекращено право пользования земельными участками на территории общины, которые использует УПЦ МП. Депутаты также обратились в государственные органы, согласно компетенции относительно запрета деятельности УПЦ МП в Украине.

Темы: УПЦ МПРовенская область
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