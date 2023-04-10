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Рада закликала держави НАТО підтримати вступ України в Альянс

Альона Мазуренко Понеділок, 10 квітня 2023, 16:56
Рада закликала держави НАТО підтримати вступ України в Альянс

Верховна Рада звернулась до держав-членів та Парламентської асамблеї НАТО із закликом щодо прискорення вступу України в Альянс.

Джерело: народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, постанова №9192

Деталі: Нардеп повідомив, що постанову підтримали 352 парламентарі.

Метою проєкту постанови є звернення до держав-членів НАТО із закликом здійснити необхідні кроки для виконання рішень Бухарестського саміту НАТО від 2008 року в частині прийняття України до Альянсу як повноправного члена.

Рада закликає країни-члени НАТО "сприяти ухваленню" під час весняної сесії ПА НАТО у Люксембурзі "важливих рішень, спрямованих на наближення України до майбутнього членства в НАТО, схваливши відповідну Декларацію про підтримку України".

Напередодні Вільнюського саміту НАТО параламент України закликав "сприяти формуванню в державах–членах НАТО спільного бачення модальностей і часових рамок вступу України в Альянс".

Уряди держав НАТО просять скликати у рамках Вільнюського саміту НАТО засідання Комісії Україна – НАТО на рівні лідерів за участю президента України Володимира Зеленського.

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Теми: НАТОУкраїнаВерховна Рада
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