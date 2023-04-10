Рада призвала государства НАТО поддержать вступление Украины в Альянс

Верховная Рада обратилась к государствам-членам и Парламентской ассамблее НАТО с призывом об ускорении вступления Украины в Альянс.

Источник: народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, постановление №9192

Детали: Нардеп сообщил, что постановление поддержали 352 парламентария.

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Целью проекта постановления является обращение к государствам-членам НАТО с призывом осуществить необходимые шаги для выполнения решений Бухарестского саммита НАТО от 2008 года в части принятия Украины в Альянс в качестве полноправного члена.

Рада призывает страны-члены НАТО "способствовать принятию" во время весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге "важных решений, направленных на приближение Украины к будущему членству в НАТО, одобрив соответствующую Декларацию о поддержке Украины".

Накануне Вильнюсского саммита НАТО параламент Украины призвал "способствовать формированию в государствах-членах НАТО общего видения модальностей и временных рамок вступления Украины в Альянс".

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