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США починають масштабні навчання з ядерного стримування

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 17:23

Стратегічне командування Збройних сил Сполучених Штатів у вівторок розпочинає щорічні навчання з ядерного командування та управління Global Thunder 23.

Про це йдеться в повідомленні командування, яке цитує "Європейська правда".

До навчань Global Thunder 23 залучається особовий склад усього Стратегічного командування ЗС США, зокрема його складові й підпорядковані підрозділи. Також участь братимуть представники союзних держав, передусім Великої Британії.

"Метою навчань GT23 є посилення ядерної готовності і гарантування безпечних, захищених і надійних стратегічних сил стримування. Ці навчання відбуваються щорічно і не є відповіддю на дії будь-якої країни або інших суб'єктів", – наголошується в повідомленні.

У Страткомі американських Збройних сил попереджають про зростання кількості польотів бомбардувальної авіації на час навчань.

Відповідно до плану Об'єднаного командування Збройних сил США, Стратегічне командування відповідає за стратегічне стримування, ядерні операції, спільні операції в електромагнітному спектрі, протиракетну оборону, а також аналіз і цілепокладання.

Як відомо, у жовтні 2022 року Північноатлантичний альянс і Росія майже одночасно провели навчання з ядерного стримування.

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Увага до таких навчань посилилась із огляду на ескалацію ядерної риторики з боку Росії, що здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Теми: СШАядерна зброяармія
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