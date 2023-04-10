Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США начинают масштабные учения по ядерному сдерживанию

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 17:23

Стратегическое командование Вооруженных сил Соединенных Штатов во вторник начинает ежегодные учения по ядерному командованию и управлению Global Thunder 23.

Об этом говорится в сообщении командования, которое цитирует "Европейская правда".

К учениям Global Thunder 23 привлекается личный состав всего Стратегического командования ВС США, в частности его составляющие и подчиненные подразделения. Также участие примут представители союзных государств, прежде всего Великобритании.

Реклама:

"Цель учений GT23 - усиление ядерной готовности и обеспечение безопасных, защищенных и надежных стратегических сил сдерживания. Эти учения проходят ежегодно и не являются ответом на действия какой-либо страны или других субъектов", - отмечается в сообщении.

В командовании американских Вооруженных сил предупреждают о росте количества полетов бомбардировочной авиации на время учений.

Согласно плану Объединенного командования Вооруженных сил США, Стратегическое командование отвечает за стратегическое сдерживание, ядерные операции, совместные операции в электромагнитном спектре, противоракетную оборону, а также анализ и целеполагание.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, в октябре 2022 года Североатлантический альянс и Россия почти одновременно провели учения по ядерному сдерживанию.

Внимание к таким учениям усилилось, учитывая эскалацию ядерной риторики со стороны России, осуществившей полномасштабное вторжение в Украину.

Темы: СШАядерное оружиеармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
США
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
14:49
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: угроза крылатых ракет
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
Все новости...
Реклама: