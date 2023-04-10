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США начинают масштабные учения по ядерному сдерживанию

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 17:23

Стратегическое командование Вооруженных сил Соединенных Штатов во вторник начинает ежегодные учения по ядерному командованию и управлению Global Thunder 23.

Об этом говорится в сообщении командования, которое цитирует "Европейская правда".

К учениям Global Thunder 23 привлекается личный состав всего Стратегического командования ВС США, в частности его составляющие и подчиненные подразделения. Также участие примут представители союзных государств, прежде всего Великобритании.

"Цель учений GT23 - усиление ядерной готовности и обеспечение безопасных, защищенных и надежных стратегических сил сдерживания. Эти учения проходят ежегодно и не являются ответом на действия какой-либо страны или других субъектов", - отмечается в сообщении.

В командовании американских Вооруженных сил предупреждают о росте количества полетов бомбардировочной авиации на время учений.

Согласно плану Объединенного командования Вооруженных сил США, Стратегическое командование отвечает за стратегическое сдерживание, ядерные операции, совместные операции в электромагнитном спектре, противоракетную оборону, а также анализ и целеполагание.

Как известно, в октябре 2022 года Североатлантический альянс и Россия почти одновременно провели учения по ядерному сдерживанию.

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Внимание к таким учениям усилилось, учитывая эскалацию ядерной риторики со стороны России, осуществившей полномасштабное вторжение в Украину.

Темы: СШАядерное оружиеармия
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