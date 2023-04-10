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Зеленський вперше поговорив з прем'єром Іраку 

Альона Мазуренко Понеділок, 10 квітня 2023, 17:47
Зеленський вперше поговорив з прем'єром Іраку 
фото: Зеленський у FB

Президент України Володимир Зеленський вперше провів розмову із прем'єром Іраку. За його словами, Україна  готова до нової сторінки співпраці, також сторони обговорили українську формулу миру.

Джерело: Зеленський у Facebook, сайт посольства України в Іраку

Дослівно: "Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці.

Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру".

Деталі: Інформація на сайті посольства свідчить про те, що це перша розмова найвищого керівництва двох держав.

Крім того, двосторонні перемовини на рівні урядів активізувалися між Іраком і Україною у 2022 році. Уже після повномасштабного вторгнення Росії.

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Зокрема, у вересні 2022 прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі із колишнім прем’єром Іраку Мустафою Аль-Кадімі розповідав про необхідність тиску на Росію для продовження "зернової угоди" та експорту українського зерна.

Шмигаль також закликав іракський бізнес взяти участь у повоєнному відновленні України.

У лютому 2023 року глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч із іракським колегою Фуадом Хуссейном. Кулеба закликав Ірак приєднатися до української формули миру.

У 2022 році в Іраці обрали нового президента. Ним став Абдул Латіф Рашид.

Крім того, у квітні 2022 року The Guardian повідомив, що Росія отримує частину боєприпасів та військову техніку з Іраку для війни проти України. Зброю окупантам вдалося придбати за допомогою іранських мереж контрабанди.

Теми: ІракУкраїнавійнаРосія
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