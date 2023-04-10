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Зеленский впервые поговорил с премьером Ирака

Алена МазуренкоПонедельник, 10 апреля 2023, 17:47
Зеленский впервые поговорил с премьером Ирака
фото: Зеленский в FB

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел разговор с премьером Ирака. По его словам, Украина готова к новой странице сотрудничества, также стороны обсудили украинскую формулу мира.

Источник: Зеленский в Facebook, сайт посольства Украины в Ираке

Дословно: "Провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Отметил, что Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества.

Договорились активизировать все имеющиеся механизмы взаимодействия и начать новые. Обсудили также украинскую формулу мира".

Детали: Информация на сайте посольства свидетельствует о том, что это первый разговор высшего руководства двух государств.

Кроме того, двусторонние переговоры на уровне правительств активизировались между Ираком и Украиной в 2022 году. Уже после полномасштабного вторжения России.

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В частности, в сентябре 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с бывшим премьером Ирака Мустафой Аль-Кадими рассказывал о необходимости давления на Россию для продолжения "зерновой сделки" и экспорта украинского зерна.

Шмыгаль также призвал иракский бизнес принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

В феврале 2023 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с иракским коллегой Фуадом Хуссейном. Кулеба призвал Ирак присоединиться к украинской формуле мира.

В 2022 году в Ираке избрали нового президента. Им стал Абдул Латиф Рашид.

Кроме того, в апреле 2022 года The Guardian сообщил, что Россия получает часть боеприпасов и военную технику из Ирака для войны против Украины. Оружие оккупантам удалось приобрести с помощью иранских сетей контрабанды.

Темы: ИракУкраинавойнаРосcия
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