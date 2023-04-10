Резніков розповів, що росіяни придумали проти HIMARS і на що розраховують

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські військові через отримання Україною західної зброї стали відводити свою техніку на більші відстані, але своїх солдатів досі не шкодують і готові втратити навіть 3 мільйони військових, сподіваючись перекрити втрати за рахунок захоплення "половини України".

Джерело: Олексій Резніков та інтерв'ю "Delfi"

Пряма мова: "Росіяни – ворог, з яким дуже важко битися. Вони дуже швидко вчаться. Внаслідок цього змінюється і тактика ведення бойових дій.

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Коли вони відкрито вторглися в Україну 24 лютого минулого року, вони йшли вперед колонами, без артилерійського прикриття, розвідки, нічого не боячись. І ще везли із собою парадну форму, думаючи, що за три дні вони пройдуть парадом центром Києва.

Це їм дорого коштувало. Ми розбивали ці колони, перерізали їхні логістичні ланцюжки. Це призвело до першого, як вони називали, "жесту доброї волі" – звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей. Черговий прояв "доброї волі" стався на Зміїному острові, потім у Харківській області та Херсоні".

Деталі: Резніков зазначив, що з травня Україна почала отримувати від партнерів "речі, що змінюють хід гри, як-от 155-мм артилерійські системи, а з середини літа отримали другу підтримку, яка змінює істотно все, – HIMARS та інші ракетні системи залпового вогню".

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Системи західних країн дали змогу захисникам України влучати в цілі на відстані 80 км, знищувати російські склади зброї, склади з паливом і командні пункти ЗС РФ.

Це Резніков назвав ключем до успіху в напрямку Харкова і Херсона.

Пряма мова: "Вони (росіяни) винесли з цього урок і стали відтягувати всю цю свою інфраструктуру за 120 км. Так, це ускладнило їхню логістику, але ми більше не могли вражати ці цілі за допомогою HIMARS та інших систем. Виникла необхідність у пошуку інших рішень, здатних подовжити наші руки.

Саме тому ми зараз обговорюємо це з нашими партнерами, заявляючи, що нам потрібні нові озброєння і боєприпаси до них, щоб ми мали можливість вражати цілі навіть на відстані 120 або 150 км. Ну а мрія – дістати й понад 300 км".

Деталі: Водночас, за словами Резнікова, у Кремлі з часів Другої світової війни й досі вважають солдатів "просто гарматним м'ясом" і, як і раніше, використовують "тактику м'ясорубки".

"Ось, Бахмут. Там їхній "повзучий" напад триває вже шостий або навіть сьомий місяць. Вони використовують штурмові хвилі, тактику атак. Таких хвиль, які безпосередньо слідують одна за одною, може бути 10 чи 12. Тільки в Бахмуті через це вони втрачають убитими і пораненими до 500 солдатів на день. Але там, перш за все, є той "Вагнер", кримінальники та ув'язнені, яких вони просто не рахують", – сказав Резніков.

Пряма мова: "За даними нашої розвідки, багато вищих представників Кремля підкріплюють свої стратегічні розрахунки та планування такою логікою: "Ми не пошкодуємо ні одного, ні трьох мільйонів, тому що за рахунок тих втрат ми приєднаємо половину України з двадцятьма мільйонами і таким чином компенсуємо ці втрати".

Деталі: При цьому, за словами Резнікова, навіть "мрії і плани Кремля якнайшвидше вийти на кордони Донецької та Луганської областей зазнають краху", повзучий наступ РФ "зазнає невдачі".

За його словами, час зараз грає на користь України, дозволяючи підготувати підрозділи, освоїти нові системи, отримати від партнерів додаткові сили ППО.