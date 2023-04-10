Резников рассказал, что россияне придумали против HIMARS и на что рассчитывают

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские военные из-за получения Украиной западного оружия стали отводить свою технику на большие расстояния, но своих солдат по-прежнему не жалеют и готовы потерять даже 3 миллиона военных, надеясь перекрыть потери за счет захвата "половины Украины".

Источник: Алексей Резников и интервью "Delfi"

Прямая речь: "Россияне – враг, с которым очень трудно сражаться. Они очень быстро учатся. Вследствие этого меняется и тактика ведения боевых действий.

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Когда они открыто вторглись в Украину 24 февраля прошлого года, они шли вперед колоннами, без артиллерийского прикрытия, разведки, ничего не боясь. И еще везли с собой парадную форму, думая, что через три дня они пройдут парадом по центру Киева.

Это им дорогого стоило. Мы разбивали эти колонны, перерезали их логистические цепочки. Это привело к первому, как они называли, "жесту доброй воли" – освобождению Киевской, Черниговской и Сумской областей. Очередное проявление "доброй воли" произошло на Змеином острове, затем в Харьковской области и Херсоне".

Детали: Резников отметил, что с мая Украина стала получать от партнеров "вещи, меняющие ход игры, такие как 155-мм артиллерийские системы, а с середины лета получили вторую поддержку, меняющую существенно все, – HIMARS и иные ракетные системы залпового огня".

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Системы западных стран позволили защитникам Украины попадать в цели на расстоянии 80 км, уничтожать российские оружейные склады, склады с топливом и командные пункты ВС РФ.

Это Резников назвал ключом к успеху в направлении Харькова и Херсона.

Прямая речь: "Они (россияне) вынесли из этого урок и стали оттягивать всю эту свою инфраструктуру за 120 км. Да, это затруднило их логистику, но мы больше не могли поражать эти цели с помощью HIMARS и других систем. Возникла необходимость в поиске иных решений, способных удлинить наши руки.

Именно поэтому мы сейчас обсуждаем это с нашими партнерами, заявляя, что нам нужны новые вооружения и боеприпасы к ним, чтобы у нас была возможность поражать цели даже на расстоянии 120 или 150 км. Ну а мечта – достать и более 300 км".

Детали: При этом, по словам Резникова, в Кремле со времен Второй мировой войны и до сих пор считают солдат "просто пушечным мясом" и по-прежнему используют "тактику мясорубки".

"Вот, Бахмут. Там их "ползучее" нападение продолжается уже шестой или даже седьмой месяц. Они используют штурмовые волны, тактику атак. Таких волн, непосредственно следующих друг за другом, может быть 10 или 12. Только в Бахмуте из-за этого они теряют убитыми и ранеными до 500 солдат в день. Но там, прежде всего, есть тот "Вагнер", уголовники и заключенные, которых они просто не считают", – сказал Резников.

Прямая речь: "По данным нашей разведки, многие высшие представители Кремля подкрепляют свои стратегические расчеты и планирование следующей логикой: "Мы не пожалеем ни одного, ни трех миллионов, потому что за счет тех потерь мы присоединим половину Украины с двадцатью миллионами и таким образом компенсируем эти потери".

Детали: При этом, по словам Резникова, даже "мечты и планы Кремля как можно скорее выйти на границы Донецкой и Луганской областей терпят крах", ползучее наступление РФ "терпит неудачу".

По его словам, время сейчас играет в пользу Украины, позволяя подготовить подразделения, освоить новые системы, получить от партнеров дополнительные силы ПВО.