Захисники збили два російських "Орлани" на півночі
Понеділок, 10 квітня 2023, 18:18
Українські бійці 10 квітня збили два безпілотника "Орлан-10" на півночі України, роботу ще одного дрона подавили за допомогою засобів РЕБ.
Джерело: пресслужба ОК "Північ"
Дослівно: "Два БпЛА, ймовірно "Орлан-10", збили 10 квітня підрозділи з Сил оборони Сіверщини. Один на прикордонні Чернігівщині, інший - Сумщини".
Деталі: Захисникам також вдалося подавити роботу ще одного безпілотника за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
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