Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники збили два російських "Орлани" на півночі

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 18:18
Захисники збили два російських Орлани на півночі
ОРЛАН-10, ФОТО РИА НОВОСТИ

Українські бійці 10 квітня збили два безпілотника "Орлан-10" на півночі України, роботу ще одного дрона подавили за допомогою засобів РЕБ.

Джерело: пресслужба ОК "Північ"

Дослівно: "Два БпЛА, ймовірно "Орлан-10", збили 10 квітня підрозділи з Сил оборони Сіверщини. Один на прикордонні Чернігівщині, інший - Сумщини". 

Деталі: Захисникам також вдалося подавити роботу ще одного безпілотника за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чернігівська областьПовітряні сили ЗСУППОбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Чернігівська область
Росіяни вдарили авіаракетою по Чернігівщині
Російські Су-35 скинули авіабомби на Чернігівщину – ОК "Північ"
Генсек Ради Європи та віцеканцлер Німеччини відвідали деокуповану Чернігівщину
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: