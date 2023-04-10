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Захисники збили два російських "Орлани" на півночі

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 18:18
Захисники збили два російських Орлани на півночі
ОРЛАН-10, ФОТО РИА НОВОСТИ

Українські бійці 10 квітня збили два безпілотника "Орлан-10" на півночі України, роботу ще одного дрона подавили за допомогою засобів РЕБ.

Джерело: пресслужба ОК "Північ"

Дослівно: "Два БпЛА, ймовірно "Орлан-10", збили 10 квітня підрозділи з Сил оборони Сіверщини. Один на прикордонні Чернігівщині, інший - Сумщини". 

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Деталі: Захисникам також вдалося подавити роботу ще одного безпілотника за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Теми: Чернігівська областьПовітряні сили ЗСУППОбезпілотники
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