Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники сбили два российских "Орланы" на севере

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 18:18
Защитники сбили два российских Орланы на севере
ОРЛАН-10, ФОТО РІА НОВИНИ

Украинские бойцы 10 апреля сбили два беспилотника "Орлан-10" на севере Украины, работу еще одного дрона подавили с помощью средств РЭБ.

Источник: пресс-служба ОК "Север"

Дословно: "Два БпЛА, вероятно "Орлан-10", сбили 10 апреля подразделения из Сил обороны Северщины. Один на границе Черниговщины, другой - Сумщины". 

Детали: Защитникам также удалось подавить работу еще одного беспилотника с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черниговская областьВоздушные силы ВСУПВОбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
Черниговская область
Россияне ударили авиаракетой по Черниговщине
Российские Су-35 сбросили авиабомбы на Черниговщину – ОК "Север"
Генсек Совета Европы и вице-канцлер Германии посетили деоккупированную Черниговщину
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: