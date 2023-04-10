Защитники сбили два российских "Орланы" на севере

Украинские бойцы 10 апреля сбили два беспилотника "Орлан-10" на севере Украины, работу еще одного дрона подавили с помощью средств РЭБ.

Источник: пресс-служба ОК "Север"

Дословно: "Два БпЛА, вероятно "Орлан-10", сбили 10 апреля подразделения из Сил обороны Северщины. Один на границе Черниговщины, другой - Сумщины".

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Детали: Защитникам также удалось подавить работу еще одного беспилотника с помощью средств радиоэлектронной борьбы.