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В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 квітня 2023, 19:41
В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені Української правди: УП звертається в СБУ
Павло Казарін, фото: Facebook

Журналіст Павло Казарін повідомив, що невідомі в мережі розповсюджують фейкові публікації начебто від "Української правди" від його імені, "Українська правда" офіційно звертається в СБУ з проханням вжити відповідні заходи.

Джерело: Казарін у Facebook, головний редактор УП Севгіль Мусаєва

Пряма мова Казаріна: "У мережі час від часу з'являються фейкові публікації від імені "Української правди". Візуально це копія УП із тією лише різницею, що у ролі вмісту – якась зрадофільська дичина.

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Тепер вони почали писати ще й фейкові колонки від імені постійних авторів УП. Наприклад, від мого. Остання історія – це накидування на ТрО, підписане моїм ім'ям".

Деталі: Журналіст попередив, що якщо потрапляє на очі якийсь незрозумілий текст нібито від "Української правди", передусім варто звернути увагу на адресу сторінки.

"Домен "Української правди" легко загуглити. Якщо домен статті/новини відрізняється, то перед вами фейк", - підкреслив журналіст.

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Він також нагадав, що всі свої тексти дублює у соцмережах, якщо матеріл не продубльовано, це означає, що оприлюднено фейк.

Виявлено принаймні 14 фейкових публікацій, зміст яких відображає російські наративи. При цьому автори фейків не соромляться посилатись на Telegram-канали, які, за даними СБУ, працюють на Росію. Відомо також, що зловмисники використовують домен pravda-ua.com.

Головний редактор УП Севгіль Мусаєва повідомила, що"Українська правда" публічно звертається до Служби безпеки з проханням вжити відповідні заходи.

"Ми вважаємо, що це російське ІПСО направлене на дискредитацію армії та підрив довіри до керівництва України, як військового, так і політичного", - прокоментувала вона.

Теми: ЗМІУкраїна
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