В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

Журналист Павел Казарин сообщил, что неизвестные в сети распространяют фейковые публикации якобы от "Украинской правды" от его имени.

Источник: Казарин в Facebook, главный редактор УП Севгиль Мусаева

Прямая речь Казарина: "В сети время от времени появляются фейковые публикации от имени "Украинской правды". Визуально это копия УП с той лишь разницей, что в роли содержимого - какая-то зрадофильская дичь.

Теперь они начали писать еще и фейковые колонки от имени постоянных авторов УП. Например, от моего. Последняя история - это наброс на ТрО, подписанный моим именем".

Детали: Журналист предупредил, что если попадается на глаза какой-то непонятный текст якобы от "Украинской правды", прежде всего стоит обратить внимание на адрес страницы.

"Домен "Украинской правды" легко загуглить. Если домен статьи/новости отличается, то перед вами фейк", - подчеркнул журналист.

Он также напомнил, что все свои тексты дублирует в соцсетях, если материал не продублирован, это означает, что обнародован фейк.

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Обнаружено по крайней мере 14 фейковых публикаций, содержание которых отражает российские нарративы. При этом авторы фейков не стесняются ссылаться на Telegram-каналы, которые, по данным СБУ работают на Россию. Известно также, что злоумышленники используют домен pravda-ua.com.

Главный редактор УП Севгиль Мусаева сообщила, что "Украинская правда" публично обращается к Службе безопасности с просьбой принять соответствующие меры.

"Мы считаем, что это российское ИПСО направлено на дискредитацию армии и подрыв доверия к руководству Украины, как военному, так и политическому", - прокомментировала она.