Лубінець розповів, скільки всього українців звільнено з полону РФ

Ілюстративне фото, захисники Азовсталі, обмін у вересні 2022 року

З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 2015 українців.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "2105 осіб (повернених полонених - ред.), це разом із сьогоднішнім обміном".

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Деталі: Він наголосив, що Україна не може публічно розповсюджувати кількість російських та українських полонених, які наразі перебувають у полоні.