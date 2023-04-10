Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лубінець розповів, скільки всього українців звільнено з полону РФ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 19:37
Лубінець розповів, скільки всього українців звільнено з полону РФ
Ілюстративне фото, захисники Азовсталі, обмін у вересні 2022 року

З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 2015 українців.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "2105 осіб (повернених полонених - ред.), це разом із сьогоднішнім обміном". 

Деталі: Він наголосив, що Україна не може публічно розповсюджувати кількість російських та українських полонених, які наразі перебувають у полоні. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: омбудсменполоненіобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
омбудсмен
До Росії вивезли близько 2,5 тисяч в’язнів із окупованих територій – Лубінець
Лубінець про сироту з Маріуполя, якого не випустили з РФ: Звернемося до компетентних органів
Омбудсмен взявся за справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті: права грубо порушені
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: