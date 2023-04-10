Лубінець розповів, скільки всього українців звільнено з полону РФ
Понеділок, 10 квітня 2023, 19:37
З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 2015 українців.
Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "2105 осіб (повернених полонених - ред.), це разом із сьогоднішнім обміном".
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Деталі: Він наголосив, що Україна не може публічно розповсюджувати кількість російських та українських полонених, які наразі перебувають у полоні.