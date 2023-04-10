Лубинец рассказал, сколько всего украинцев освободили из плена РФ

Иллюстративное фото, защитники Азовстали, обмен в сентябре 2022 года

С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить 2015 украинцев.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "2105 человек (возвращенных пленных - ред.), это вместе с сегодняшним обменом".

Детали: Он отметил, что Украина не может публично распространять количество российских и украинских пленных, которые сейчас находятся в плену.