Лубинец рассказал, сколько всего украинцев освободили из плена РФ
Понедельник, 10 апреля 2023, 19:37
С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить 2015 украинцев.
Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "2105 человек (возвращенных пленных - ред.), это вместе с сегодняшним обменом".
Детали: Он отметил, что Украина не может публично распространять количество российских и украинских пленных, которые сейчас находятся в плену.
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