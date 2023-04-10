Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лубинец рассказал, сколько всего украинцев освободили из плена РФ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 19:37
Лубинец рассказал, сколько всего украинцев освободили из плена РФ
Иллюстративное фото, защитники Азовстали, обмен в сентябре 2022 года

С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить 2015 украинцев.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "2105 человек (возвращенных пленных - ред.), это вместе с сегодняшним обменом". 

Реклама:

Детали: Он отметил, что Украина не может публично распространять количество российских и украинских пленных, которые сейчас находятся в плену.

Темы: омбудсменпленныеобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
омбудсмен
Украину до сих пор не допустили к пленным в Венгрии, они фактически в изоляции – Лубинец
Венгрия нарушила международное право, когда приняла от РФ пленных украинцев – Лубинец
Офис омбудсмена знает о 240 случаях изъятия детей у беженцев из Украины в странах ЕС
Последние новости
14:49
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: угроза крылатых ракет
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
Все новости...
Реклама: