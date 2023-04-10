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Росіяни відступають на відстань, недосяжну для засобів ураження ЗСУ – ОК "Південь"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 20:20
Росіяни відступають на відстань, недосяжну для засобів ураження ЗСУ – ОК Південь
ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Російські військові на півдні відступають від лінії зіткнення на відстань, недосяжну для українських засобів ураження.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Радіо Донбас.Реалії"

Пряма мова: "Вони продовжують відсуватися від лінії зіткнення для того, щоб забезпечити відстань, яка буде недосяжною для наших засобів ураження.

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Але ми намагаємося тримати вогневий контроль над транспортними шляхами таким чином, щоб вони не могли ними скористатися, навіть для відступу на таку велику відстань. 

Тобто ми відстежуємо їхнє просування, намагаємося припинити їхній рух, зупинити не тільки колони підтягування техніки і живої сили на передову, так і відступу".

Деталі: За її словами, наразі триває "потужний підготовчий етап", коли ЗСУ знищують потужності російських військ. Водночас ворог "вираховує кілометраж", щоб не бути ураженим.

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Теми: війнаХерсонська областьЗапорізька область
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