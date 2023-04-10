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Россияне отступают на расстояние, недосягаемое для средств поражения ВСУ – ОК "Юг"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 20:20
Россияне отступают на расстояние, недосягаемое для средств поражения ВСУ – ОК Юг
ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Российские военные на юге отступают от линии соприкосновения на расстояние, недосягаемое для украинских средств поражения.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Донбасс.Реалии"

Прямая речь: "Они продолжают отодвигаться от линии соприкосновения для того, чтобы обеспечить расстояние, которое будет недосягаемым для наших средств поражения.

Но мы стараемся держать огневой контроль над транспортными путями таким образом, чтобы они не могли ими воспользоваться, даже для отступления на такое большое расстояние. 

То есть мы отслеживаем их продвижение, пытаемся прекратить их это движение, остановить не только колонны подтягивания техники и живой силы на передовую, так и отступления".

Детали: По ее словам, сейчас идет "мощный подготовительный этап", когда ВСУ уничтожают мощности войск РФ. В то же время враг "высчитывает километраж", чтобы не быть пораженным.

Темы: войнаХерсонская областьЗапорожская область
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