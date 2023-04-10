Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну воювати з Росією

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 20:27

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив доєднатись до українського війська іноземних пілотів винищувачів F-16, які Україна прагне отримати від союзників. 

Про це Резніков сказав на спільному брифінгу з данським колегою у понеділок в Одесі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Медіацентр Україна.

Резніков запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання, відповідні дозволи та вміють обслуговувати САУ та танки, які передають союзники, приїхати працювати до України.

Реклама:

"Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні. - Ред.), іноземний легіон готовий відкрити двері", – додав Резніков.

Як відомо, Україна найбільше прагне отримати від західних союзників винищувачі F-16, оскільки їх використовує велика кількість держав, і їхнє технічне обслуговування буде простішим. Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше не виключив, що союзники зважаться на такий крок.

Водночас поки що Київ отримав від союзників лише радянські літаки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РезніковвинищувачіМіноборониавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Резніков
Резнікова відправлять у відставку найближчим часом – джерела
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: