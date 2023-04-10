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Резников пригласил иностранных пилотов F-16 в Украину воевать с Россией

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 20:27

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил присоединиться к украинскому войску иностранных пилотов истребителей F-16, которые Украина стремится получить от союзников. 

Об этом Резников сказал на совместном брифинге с датским коллегой в понедельник в Одессе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Медиацентр Украины.

Резников предложил иностранным специалистам, которые имеют желание, соответствующие разрешения и умеют обслуживать САУ и танки, которые передают союзники, приехать работать в Украину.

"Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне. - Ред.), иностранный легион готов открыть двери", - добавил Резников.

Как известно, Украина больше всего стремится получить от западных союзников истребители F-16, поскольку их использует большое количество государств, и их техническое обслуживание будет проще. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее не исключил, что союзники решатся на такой шаг.

В то же время пока Киев получил от союзников только советские самолеты.

Темы: РезниковистребителиМинобороныавиа
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