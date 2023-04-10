Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у понеділок провели телефонну розмову про ситуацію на фронті та подальшу допомогу у війні з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили пресслужби обох лідерів.

Зеленський написав у Twitter, що розповів Міцотакісу про ситуацію на полі бою та актуальні оборонні виклики для України. Він додав, що сторони домовилися продовжувати безпекову співпрацю.

Своєю чергою, як підкреслюють у пресрелізі офісу голови уряду Греції, "прем'єр-міністр підтвердив тверду позицію Греції на підтримку України та її права захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, а також солідарність із українським народом".

Міцотакіс "підкреслив, що Греція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", нагадавши, що Афіни з початку повномасштабного російського вторгнення надавали гуманітарну та оборонну підтримку, а також долучались до санкцій проти Росії.

Крім того, Міцотакіс та Зеленський обмінялися великодніми побажаннями.

Зазначимо, що розмова двох лідерів відбулась через кілька днів після візиту міністра оборони Олексія Резнікова до Греції, за підсумками якої грецька сторона оголосила про відправлення чергової партії БМП-1, 73-мм реактивних снарядів, артилерійських боєприпасів та гвинтівок.

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Минулого року повідомлялось, що Афіни можуть передати Україні грецькі зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.