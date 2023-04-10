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Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 20:47

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у понеділок провели телефонну розмову про ситуацію на фронті та подальшу допомогу у війні з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили пресслужби обох лідерів.

Зеленський написав у Twitter, що розповів Міцотакісу про ситуацію на полі бою та актуальні оборонні виклики для України. Він додав, що сторони домовилися продовжувати безпекову співпрацю.

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Своєю чергою, як підкреслюють у пресрелізі офісу голови уряду Греції, "прем'єр-міністр підтвердив тверду позицію Греції на підтримку України та її права захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, а також солідарність із українським народом".

Міцотакіс "підкреслив, що Греція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", нагадавши, що Афіни з початку повномасштабного російського вторгнення надавали гуманітарну та оборонну підтримку, а також долучались до санкцій проти Росії.

Крім того, Міцотакіс та Зеленський обмінялися великодніми побажаннями.

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Зазначимо, що розмова двох лідерів відбулась через кілька днів після візиту міністра оборони Олексія Резнікова до Греції, за підсумками якої грецька сторона оголосила про відправлення чергової партії БМП-1, 73-мм реактивних снарядів, артилерійських боєприпасів та гвинтівок.

Минулого року повідомлялось, що Афіни можуть передати Україні грецькі зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Теми: ЗеленськийпрезидентГреціядопомога Україні
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