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Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 20:47

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник провели телефонный разговор о ситуации на фронте и дальнейшей помощи в войне с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили пресс-службы обоих лидеров.

Зеленский написал в Twitter, что рассказал Мицотакису о ситуации на поле боя и актуальных оборонных вызовах для Украины. Он добавил, что стороны договорились продолжать сотрудничество в сфере безопасности.

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В свою очередь, как подчеркивают в пресс-релизе офиса главы правительства Греции, "премьер-министр подтвердил твердую позицию Греции в поддержку Украины и ее права защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также солидарность с украинским народом".

Мицотакис "подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", напомнив, что Афины с начала полномасштабного российского вторжения оказывали гуманитарную и оборонную поддержку, а также присоединялись к санкциям против России.

Кроме того, Мицотакис и Зеленский обменялись пасхальными пожеланиями.

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Отметим, что разговор двух лидеров состоялся через несколько дней после визита министра обороны Алексея Резникова в Грецию, по итогам которого греческая сторона объявила об отправке очередной партии БМП-1, 73-мм реактивных снарядов, артиллерийских боеприпасов и винтовок.

В прошлом году сообщалось, что Афины могут передать Украине греческие зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot

Темы: ЗеленскийпрезидентГрецияпомощь Украине
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