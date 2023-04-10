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На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 квітня 2023, 21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Бериславській громаді Херсонської області російський безпілотник атакував човен, у якому знаходились 20-річні хлопець та дівчина, та скинув на нього розривну гранату.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку".

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Деталі: За словами очільника області, човен негайно атакував російський безпілотник і скинув на нього розривну гранату.

Молоді люди отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога.

Прокудін звернувся з проханням до мешканців регіону щодо обмеження використання водного транспорту і будь-яких плавзасобів.

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Теми: Херсонська областьвійнажертви
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