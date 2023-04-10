На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА

В Бериславской общине Херсонской области российский беспилотник атаковал лодку, в которой находились 20-летние парень и девушка, и сбросил на нее разрывную гранату.

Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В одном из населенных пунктов Бериславской общины 20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив".

Детали: По словам главы области, лодку немедленно атаковал российский беспилотник и сбросил на нее разрывную гранату.

Молодые люди получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы нашими военными в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Прокудин обратился с просьбой к жителям региона по ограничению использования водного транспорта и любых плавсредств.