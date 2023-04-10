В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни

Російська Держдума має намір узаконити електронні повістки та прирівняти їх до паперових, ухилянти не зможуть виїхати з країни.

Джерело: "Meduza", "РБК"

Деталі: Пропонується зберегти традиційні паперові повістки та сповіщення через роботодавця, а також запровадити сповіщення рекомендованими поштовими відправленнями та їх дублювання в електронному вигляді.

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Передбачається, що якщо призовник робить вигляд, що не отримує повістку, він буде зобов'язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з'явитися до військового комісаріату.

Якщо призовник цього не зробить, йому за цифровим підписом військового комісара прийде повідомлення, що запроваджуються обмеження на виїзд і підуть інші обмежувальні заходи.

У разі, якщо призовник знову не з'явиться, то, як кажуть російські законодавці, за 20 днів йому заборонять керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати ІП та брати кредити.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Наприкінці березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов, який традиційно почнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня. В російську армію планується набрати 147 тисяч осіб.