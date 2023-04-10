В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны

Российская Госдума намерена узаконить электронные повестки и приравнять их к бумажным, уклонисты не смогут выехать из страны.

Источник: "Meduza", "РБК"

Детали: Предлагается сохранить традиционные бумажные повестки и оповещения через работодателя, а также ввести оповещения рекомендованными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде.

Предполагается, что если призывник делает вид, что не получает повестку, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат.

Если призывник этого не сделает, ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры.

В случае, если призывник снова не явится, то, как говорят российские законодатели, за 20 дней ему запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП и брать кредиты.

Что предшествовало: В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который традиционно начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В российскую армию планируется набрать 147 тысяч человек.