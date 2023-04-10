Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі пропонують призивати в армію студентів, як в СРСР під час війни в Афганістані

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 23:44

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович у понеділок запропонував повернути практику призову в армію студентів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БЕЛТА, таке Вольфович заявив на нараді з керівниками закладів вищої освіти Білорусі.

На нараді держсекретар білоруського Радбезу попросив керівників вишів обміркувати пропозиції, "як навчати студентів на військових кафедрах, як взагалі вони ставляться до того, щоб студентів призивати до збройних сил, як це було колись у Радянському Союзі".

Вольфович спробував обґрунтувати такий крок тим, що студент, який після вступу йде служити, повертається на навчання "вже зрілою" людиною, "на нього і дівчата будуть по-іншому дивитися".

"І він по-іншому осмислить те, для чого він узагалі вступив до вищого навчального закладу. І вже на військових кафедрах можна зменшити кількість годин для навчання в подальшому", – додав посадовець.

В СРСР призов студентів до армії тривав із 1982 по 1989 роки, під час війни в Афганістані. Це дозволило вирішити проблему комплектування радянських збройних сил в умовах нестачі призовників.

Білорусь, яка з початком повномасштабного вторгнення в Україну підтримала Росію, в останні місяці здійснює активну мілітаризацію й постійно проводить військові навчання.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, влітку в країні має бути розміщена російська тактична ядерна зброя, а самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко хоче отримати від Москви гарантії захисту в разі нападу на неї аналогічно до того, як захищає власну територію.

Читайте також: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі.

Теми: Білорусьстудентиарміяпризов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Євросоюз затвердив виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

фотоНа Київщині розмило дамбу: вода підтопила Іванків

УПЦ МП поскаржилася в поліцію на зіркових коміків "Кварталу 95"

СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 мільярда

Суд у Гаазі зобов'язав РФ виплатити $5 мільярдів за збитки "Нафтогазу" в Криму

уточненоУкраїнець підпалив себе під будівлею консульства України у Кракові

Усі новини...
Білорусь
Захищати "як свою територію": Лукашенко вимагає від Росії гарантій безпеки
Шойгу прилетів у Білорусь
На кордонах Литви, Латвії та Польщі розвернули понад 60 нелегальних мігрантів з Білорусі
Останні новини
17:15
Залужний зустрівся з головою штабу збройних сил Франції
16:54
Олександр Вілкул: Хороших росіян не існує. Це технологія, яка їх виправдовує
16:44
Спартак Суббота обіцяє викласти спростування гучного розслідування
16:29
США близькі до виявлення організатора витоку секретних документів - Байден
16:29
фотоНа Одещині спіймали прикордонника, який крав і продавав зброю злодіям
16:16
Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей планети журналу Time
15:58
Каннський кінофестиваль 2023 оголосив програму
15:47
Євросоюз затвердив виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України
15:47
фотоНа Київщині розмило дамбу: вода підтопила Іванків
15:36
Німеччина хоче ухвалити швидке рішення про передачу польських МіГ-29 Україні
Усі новини...
Реклама: