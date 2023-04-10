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У Білорусі пропонують призивати в армію студентів, як в СРСР під час війни в Афганістані

"Європейська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 23:44

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович у понеділок запропонував повернути практику призову в армію студентів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БЕЛТА, таке Вольфович заявив на нараді з керівниками закладів вищої освіти Білорусі.

На нараді держсекретар білоруського Радбезу попросив керівників вишів обміркувати пропозиції, "як навчати студентів на військових кафедрах, як взагалі вони ставляться до того, щоб студентів призивати до збройних сил, як це було колись у Радянському Союзі".

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Вольфович спробував обґрунтувати такий крок тим, що студент, який після вступу йде служити, повертається на навчання "вже зрілою" людиною, "на нього і дівчата будуть по-іншому дивитися".

"І він по-іншому осмислить те, для чого він узагалі вступив до вищого навчального закладу. І вже на військових кафедрах можна зменшити кількість годин для навчання в подальшому", – додав посадовець.

В СРСР призов студентів до армії тривав із 1982 по 1989 роки, під час війни в Афганістані. Це дозволило вирішити проблему комплектування радянських збройних сил в умовах нестачі призовників.

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Білорусь, яка з початком повномасштабного вторгнення в Україну підтримала Росію, в останні місяці здійснює активну мілітаризацію й постійно проводить військові навчання.

Крім того, влітку в країні має бути розміщена російська тактична ядерна зброя, а самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко хоче отримати від Москви гарантії захисту в разі нападу на неї аналогічно до того, як захищає власну територію.

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Теми: Білорусьстудентиарміяпризов
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