В Беларуси предлагают призывать в армию студентов, как в СССР во время войны в Афганистане

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в понедельник предложил вернуть практику призыва в армию студентов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство БЕЛТА, такое Вольфович заявил на совещании с руководителями высших учебных заведений Беларуси.

На совещании госсекретарь белорусского Совбеза попросил руководителей вузов обдумать предложения, "как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они относятся к тому, чтобы студентов призывать в вооруженные силы, как это было когда-то в Советском Союзе".

Вольфович попытался обосновать такой шаг тем, что студент, который после поступления идет служить, возвращается на учебу "уже зрелым" человеком, "на него и девушки будут по-другому смотреть".

"И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение. И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в дальнейшем", - добавил чиновник.

В СССР призыв студентов в армию продолжался с 1982 по 1989 годы, во время войны в Афганистане. Это позволило решить проблему комплектования советских вооруженных сил в условиях нехватки призывников.

Беларусь, которая с началом полномасштабного вторжения в Украину поддержала Россию, в последние месяцы осуществляет активную милитаризацию и постоянно проводит военные учения.

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Кроме того, летом в стране должно быть размещено российское тактическое ядерное оружие, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет получить от Москвы гарантии защиты в случае нападения на нее аналогично тому, как защищает собственную территорию.

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