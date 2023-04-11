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Сумщина: росіяни обстріляли 5 громад

"Українська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 00:14
Сумщина: росіяни обстріляли 5 громад
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ НА СУМЩИНІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Протягом 10 квітня російські окупанти здійснили 9 обстрілів 5 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 118 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Хотінську громаду з території РФ обстріляли з міномету, було 6 "прильотів". Пошкоджено лінію електропередач.

По Великописарівській громаді росіяни здійснили обстріл з АГС, зафіксовано 10 пострілів.

На територію Білопільської громади ворог скинув 34 міни і здійснив 58 пострілів з АГС.

У Шалигинській громаді було 9 "прильотів" з мінометів.

На територію Миропільської громади росіяни скинули 1 міну.

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Теми: Сумська областьобстріл
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