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Сумщина: россияне обстреляли 5 громад

"Украинская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 00:14
Сумщина: россияне обстреляли 5 громад
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ НА СУМЩИНЕ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

В течение 10 апреля российские оккупанты совершили 9 обстрелов 5 пограничных громад Сумской области, зафиксировано 118 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: Хотинскую громаду с территории РФ обстреляли из миномета, было 6 "прилетов". Повреждена линия электропередач.

По Великописаревской громаде россияне совершили обстрел из АГС, зафиксировано 10 выстрелов.

На территорию Белопольской громады враг сбросил 34 мины и совершил 58 выстрелов из АГС.

В Шалыгинской громаде было 9 "прилетов" из минометов.

На территорию Миропольской громады россияне сбросили 1 мину.

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Темы: Сумская областьобстрел
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