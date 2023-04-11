У Старобільську окупанти проводять перепис житла для розселення військових – ЦНС

У захопленому Старобільську Луганської області так звана адміністрація проводить перепис житлового фонду у пошуках помешкань для заселення російських військових.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях Луганської області представники окупаційної адміністрації РФ проводять перепис наявного житлового фонду для виявлення житлових приміщень, покинутих місцевими жителями під час повномасштабного вторгнення.

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Зокрема, такі дії відбуваються в Старобільську. Основною метою противника є заселення представників російсько-окупаційних військ".

Деталі: У ЦНС відзначили, що подібні дії окупанти проводили і в 2014 році – у покинутих будинках і квартирах місцевих мешканців вони розміщували вогневі точки або поселяли військових.