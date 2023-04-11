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В Старобельске оккупанты проводят перепись жилья для расселения военных – ЦНС

"Украинская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 02:21
В Старобельске оккупанты проводят перепись жилья для расселения военных – ЦНС
РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ТАСС

В захваченном Старобельске Луганской области так называемая администрация проводит перепись жилого фонда в поисках помещений для заселения российских военных.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях Луганской области представители оккупационной администрации РФ проводят перепись имеющегося жилого фонда для выявления жилых помещений, покинутых местными жителями во время полномасштабного вторжения.

В частности, такие действия происходят в Старобельске. Основной целью противника является заселение представителей российско-оккупационных войск".

Детали: В ЦНС отметили, что подобные действия оккупанты проводили и в 2014 году – в заброшенных домах и квартирах местных жителей они размещали огневые точки или поселяли военных.

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Темы: Луганская областьжильеоккупация
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