В Старобельске оккупанты проводят перепись жилья для расселения военных – ЦНС

В захваченном Старобельске Луганской области так называемая администрация проводит перепись жилого фонда в поисках помещений для заселения российских военных.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях Луганской области представители оккупационной администрации РФ проводят перепись имеющегося жилого фонда для выявления жилых помещений, покинутых местными жителями во время полномасштабного вторжения.

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В частности, такие действия происходят в Старобельске. Основной целью противника является заселение представителей российско-оккупационных войск".

Детали: В ЦНС отметили, что подобные действия оккупанты проводили и в 2014 году – в заброшенных домах и квартирах местных жителей они размещали огневые точки или поселяли военных.