Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Вівторок, 11 квітня 2023, 02:59
Президент США Джо Байден скасував режим надзвичайної ситуації, який через епідемію коронавірусу було запроваджено у Штатах понад 3 роки тому.
Джерело: пресслужба Білого дому
Дослівно: "У понеділок, 10 квітня, президент підписав закон, який припиняє дію режиму надзвичайної ситуації національного масштабу, пов'язаного з пандемією COVID-19".
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Довідково. Режим надзвичайної ситуації у США на тлі епідемії коронавірусу запровадив у березні 2020 року 45-й президент Дональд Трамп.
Нагадаємо: Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації про походження коронавірусу.