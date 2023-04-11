Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус

Президент США Джо Байден скасував режим надзвичайної ситуації, який через епідемію коронавірусу було запроваджено у Штатах понад 3 роки тому.

Джерело: пресслужба Білого дому

Дослівно: "У понеділок, 10 квітня, президент підписав закон, який припиняє дію режиму надзвичайної ситуації національного масштабу, пов'язаного з пандемією COVID-19".

Реклама:

Довідково. Режим надзвичайної ситуації у США на тлі епідемії коронавірусу запровадив у березні 2020 року 45-й президент Дональд Трамп.

Нагадаємо: Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації про походження коронавірусу.