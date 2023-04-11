Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Вторник, 11 апреля 2023, 02:59
Президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, который из-за эпидемии коронавируса был введен в Штатах более 3 лет назад.
Источник: пресс-служба Белого дома
Дословно: "В понедельник, 10 апреля, президент подписал закон, который прекращает действие режима чрезвычайной ситуации национального масштаба, связанного с пандемией COVID-19".
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Справка. Режим чрезвычайной ситуации в США на фоне эпидемии коронавируса ввел в марте 2020 года 45-й президент Дональд Трамп.
Напомним: Джо Байден подписал закон о рассекречивании информации о происхождении коронавируса.