У Сніжному окупанти звільнили медиків, які не отримали паспорти РФ – Генштаб

Російські загарбники звільнили працівників лікарні в окупованому Сніжному Донецької області за те, що ті не отримали паспорти РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно у Сніжному Донецької області було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти".

Деталі: У ЗСУ також розповіли про інші випадки тиску росіян на мешканців окупованих територій. Зокрема, у місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області.

"Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують навіть помешкання", – йдеться у повідомленні Генштабу.