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У Сніжному окупанти звільнили медиків, які не отримали паспорти РФ – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 06:58
У Сніжному окупанти звільнили медиків, які не отримали паспорти РФ – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські загарбники звільнили працівників лікарні в окупованому Сніжному Донецької області за те, що ті не отримали паспорти РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно у Сніжному Донецької області було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти".

Деталі: У ЗСУ також розповіли про інші випадки тиску росіян на мешканців окупованих територій. Зокрема, у місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області.

"Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують навіть помешкання", – йдеться у повідомленні Генштабу.

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Теми: ГенштабДонецька областьокупація
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