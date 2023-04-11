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В Снежном оккупанты уволили медиков, которые не получили паспорта РФ – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 06:58
В Снежном оккупанты уволили медиков, которые не получили паспорта РФ – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские захватчики уволили работников больницы в оккупированном Снежном Донецкой области за то, что те не получили паспорта РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях. Недавно в Снежном Донецкой области были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта".

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Детали: В ВСУ также рассказали о других случаях давления россиян на жителей оккупированных территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области.

"Те, кто подал заявки на получение пропусков, подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины. Кое-где захватчики обыскивают даже помещения", – говорится в сообщении Генштаба.

Темы: ГенштабДонецкая областьоккупация
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