В Снежном оккупанты уволили медиков, которые не получили паспорта РФ – Генштаб

Российские захватчики уволили работников больницы в оккупированном Снежном Донецкой области за то, что те не получили паспорта РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях. Недавно в Снежном Донецкой области были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта".

Детали: В ВСУ также рассказали о других случаях давления россиян на жителей оккупированных территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области.

"Те, кто подал заявки на получение пропусков, подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины. Кое-где захватчики обыскивают даже помещения", – говорится в сообщении Генштаба.