Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євроконтроль прогнозує обмеження польотів над Україною до 2029 року

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 07:58
Євроконтроль прогнозує обмеження польотів над Україною до 2029 року
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ЗАВОДУ «АНТОНОВ»

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у семирічному прогнозі організації.

Зазначається, що авіаційна галузь продовжує відновлюватися після пандемії коронавірусу, але ключовими чинниками, які гальмують цей процес є російське вторгнення в Україну, обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань, нестача персоналу в аеропортах і пов’язані з цим страйки.

"Обмеження в українському, російському, білоруському і молдовському авіапросторі залишаться чинними до кінця горизонту прогнозування (2029)" – йдеться у документі.

В іншому місці документа уточнюється, що йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків.

Серед ключових чинників того, як російське вторгнення в Україну впливає на цивільну авіацію, Євроконтроль називає загальне погіршення економічної ситуації, зокрема, пониження прогнозів зростання ВВП через розриви ланцюгів постачання енергоносіїв, високу інфляцію і падіння загального рівня довіри.

Також зазначається, що авіаційна галузь продовжує відновлюватися після пандемії коронавірусу

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого. Незабаром країни ЄС та США закрили своє небо для російських літаків. Росія пізніше вжила заходів у відповідь.

Нагадаємо, у вересні WizzAir перегнала зі Львова до Польщі свій комерційний літак, який застряг там на початку повномасштабної війни. У грудні змогли повернутись додому два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M.

Теми: ЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
ЄС
Президентка Молдови скликає національні збори на підтримку євроінтеграції
Макрон застеріг від збільшення залежності Європи від США
Проросійська партія Болгарії зібрала підписи для референдуму проти впровадження євро
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: