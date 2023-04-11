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Евроконтроль прогнозирует ограничения полетов над Украиной до 2029 года

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 07:58
Евроконтроль прогнозирует ограничения полетов над Украиной до 2029 года
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ЗАВОДА "АНТОНОВ"

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предусматривает, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в семилетнем прогнозе организации.

Отмечается, что авиационная отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса, но ключевыми факторами, которые тормозят этот процесс является российское вторжение в Украину, ограничения внутренних рейсов по экологическим соображениям, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки.

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"Ограничения в украинском, российском, белорусском и молдавском авиапространстве останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (2029)" - говорится в документе.

В другом месте документа уточняется, что речь идет о возвращении к привычным маршрутам самолетов.

Среди ключевых факторов того, как российское вторжение в Украину влияет на гражданскую авиацию, Евроконтроль называет общее ухудшение экономической ситуации, в частности, понижение прогнозов роста ВВП из-за разрывов цепей поставок энергоносителей, высокую инфляцию и падение общего уровня доверия.

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Также отмечается, что авиационная отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса

Как известно, Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля. Вскоре страны ЕС и США закрыли свое небо для российских самолетов. Россия позже приняла ответные меры.

Напомним, в сентябре WizzAir перегнала из Львова в Польшу свой коммерческий самолет, который застрял там в начале полномасштабной войны. В декабре смогли вернуться домой два военно-транспортных самолета Турции Airbus A400M.

Темы: ЕСУкраина
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