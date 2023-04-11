Евроконтроль прогнозирует ограничения полетов над Украиной до 2029 года

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предусматривает, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в семилетнем прогнозе организации.

Отмечается, что авиационная отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса, но ключевыми факторами, которые тормозят этот процесс является российское вторжение в Украину, ограничения внутренних рейсов по экологическим соображениям, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки.

Реклама:

"Ограничения в украинском, российском, белорусском и молдавском авиапространстве останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (2029)" - говорится в документе.

В другом месте документа уточняется, что речь идет о возвращении к привычным маршрутам самолетов.

Среди ключевых факторов того, как российское вторжение в Украину влияет на гражданскую авиацию, Евроконтроль называет общее ухудшение экономической ситуации, в частности, понижение прогнозов роста ВВП из-за разрывов цепей поставок энергоносителей, высокую инфляцию и падение общего уровня доверия.

ВИДЕО ДНЯ

Также отмечается, что авиационная отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса

Как известно, Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля. Вскоре страны ЕС и США закрыли свое небо для российских самолетов. Россия позже приняла ответные меры.

Напомним, в сентябре WizzAir перегнала из Львова в Польшу свой коммерческий самолет, который застрял там в начале полномасштабной войны. В декабре смогли вернуться домой два военно-транспортных самолета Турции Airbus A400M.