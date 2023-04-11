Оборонці України вже знищили понад 179 тисяч окупантів
Вівторок, 11 квітня 2023, 08:14
Лише за минулу добу українські захисники знищили близько 500 окупантів, 7 танків, 10 ББМ, 15 артилерійських систем та гелікоптер.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано,
- танків – 3 644 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 7 038 (+10) од,
- артилерійських систем – 2 765 (+15) од,
- РСЗВ – 535 (+1) од,
- засобів ППО – 282 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13) од,
- спеціальної техніки – 316 (+5) од.
Дані уточнюються.
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