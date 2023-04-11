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Оборонці України вже знищили понад 179 тисяч окупантів

Ірина БалачукВівторок, 11 квітня 2023, 08:14
Оборонці України вже знищили понад 179 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу українські захисники знищили близько 500 окупантів, 7 танків, 10 ББМ, 15 артилерійських систем та гелікоптер.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 644 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 7 038 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2 765 (+15) од,
  • РСЗВ – 535 (+1) од,
  • засобів ППО – 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13) од,
  • спеціальної техніки – 316 (+5) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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