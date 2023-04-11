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Защитники Украины уже уничтожили более 179 тысяч оккупантов

Ирина БалачукВторник, 11 апреля 2023, 08:14
Защитники Украины уже уничтожили более 179 тысяч оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 500 оккупантов, 7 танков, 10 ББМ, 15 артиллерийских систем и вертолет.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 179 320 (+500) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 644 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 038 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2 765 (+15) ед,
  • РСЗО – 535 (+1) ед,
  • средств ПВО – 282 (+0) ед,
  • самолетов – 307 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 332 (+9) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 620 (+13) ед,
  • специальной техники – 316 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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