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Болгарія не планує безкоштовну передачу Україні МіГ-29, але обговорює їх заміну

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 08:21
Болгарія не планує безкоштовну передачу Україні МіГ-29, але обговорює їх заміну
МіГ-29 Повітряних сил Болгарії. Фото mil.in.ua

Міністерство оборони Болгарії не проводило переговорів про безкоштовну передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство BGNES.

У Міноборони Болгарії заявляють, що таке рішення призвело б до зниження обороноздатності країни, що суперечить конституції і законам Болгарії.

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Однак зазначається, що на виконання рішення парламенту, ухваленого наприкінці 2022 року, міністерство провело успішні переговори щодо можливостей втілення так званих "трикутних угод" для заміни доступних систем озброєння відповідниками з країн союзників без втрати обороноздатності.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Болгарія через посередників, ймовірно, продасть Україні велику кількість боєприпасів, що може суттєво вплинути на хід війни.

У міністерстві оборони Болгарії повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси.

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Мета цього рішення полягає в тому, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України.

Раніше видання Euractiv з’ясувало у своєму розслідуванні, що поставки зброї в Україну на мільярди євро з Болгарії не припинилися попри офіційні заяви влади в Софії.

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Теми: Болгаріядопомога Україніавіа
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