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Болгария не планирует бесплатную передачу Украине МиГ-29, но обсуждает их замену

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 08:21
Болгария не планирует бесплатную передачу Украине МиГ-29, но обсуждает их замену
МиГ-29 Воздушных сил Болгарии. Фото mil.in.ua

Министерство обороны Болгарии не проводило переговоров о бесплатной передаче Украине истребителей МиГ-29.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство BGNES.

В Минобороны Болгарии заявляют, что такое решение привело бы к снижению обороноспособности страны, что противоречит конституции и законам Болгарии.

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Однако отмечается, что во исполнение решения парламента, принятого в конце 2022 года, министерство провело успешные переговоры о возможностях воплощения так называемых "треугольных соглашений" для замены доступных систем вооружения соответствиями из стран союзников без потери обороноспособности.

Ранее СМИ сообщали, что Болгария через посредников, вероятно, продаст Украине большое количество боеприпасов, что может существенно повлиять на ход войны.

В министерстве обороны Болгарии сообщили, что передадут старые боеприпасы стоимостью почти 175 миллионов евро государственному военному заводу ВМЗ, а взамен получат новые боеприпасы.

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Цель этого решения заключается в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов со складов болгарской армии попало в Украину.

Ранее издание Euractiv выяснило в своем расследовании, что поставки оружия в Украину на миллиарды евро из Болгарии не прекратились, несмотря на официальные заявления властей в Софии.

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Темы: Болгарияпомощь Украинеавиа
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