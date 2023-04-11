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Аеропорт російського Бєлгорода атакував безпілотник із бомбою – росЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 11 квітня 2023, 09:07
Аеропорт російського Бєлгорода атакував безпілотник із бомбою – росЗМІ
Фото з Facebook Белгород Go31.ru

Безпілотник із вибухівкою атакував аеропорт російського Бєлгорода, розташованого за 35 км від кордону з Україною, повідомили вранці 11 квітня відразу кілька російських Telegram-каналів і росЗМІ.

Джерело: російські Telegram-канали "База", "Shot" и "Astra", російські ЗМІ

Деталі: Повідомляють, що атака сталася увечері 10 квітня.

За даними "Бази", БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм упав біля огорожі аеропорту імені Шухова і вибухнув.

Вибух пошкодив паркан і кабель сигналізації летовища.

Повідомляється, що жертв і постраждалих немає.

Влада Бєлгородської області поки що інцидент не коментувала.

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Теми: Росіябезпілотникивибух
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