Аеропорт російського Бєлгорода атакував безпілотник із бомбою – росЗМІ
Вівторок, 11 квітня 2023, 09:07
Безпілотник із вибухівкою атакував аеропорт російського Бєлгорода, розташованого за 35 км від кордону з Україною, повідомили вранці 11 квітня відразу кілька російських Telegram-каналів і росЗМІ.
Джерело: російські Telegram-канали "База", "Shot" и "Astra", російські ЗМІ
Деталі: Повідомляють, що атака сталася увечері 10 квітня.
За даними "Бази", БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм упав біля огорожі аеропорту імені Шухова і вибухнув.
Вибух пошкодив паркан і кабель сигналізації летовища.
Повідомляється, що жертв і постраждалих немає.
Влада Бєлгородської області поки що інцидент не коментувала.
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