Аеропорт російського Бєлгорода атакував безпілотник із бомбою – росЗМІ

Безпілотник із вибухівкою атакував аеропорт російського Бєлгорода, розташованого за 35 км від кордону з Україною, повідомили вранці 11 квітня відразу кілька російських Telegram-каналів і росЗМІ.

Джерело: російські Telegram-канали "База", "Shot" и "Astra", російські ЗМІ

Деталі: Повідомляють, що атака сталася увечері 10 квітня.

Реклама:

За даними "Бази", БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм упав біля огорожі аеропорту імені Шухова і вибухнув.

Вибух пошкодив паркан і кабель сигналізації летовища.

Повідомляється, що жертв і постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Влада Бєлгородської області поки що інцидент не коментувала.