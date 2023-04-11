Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аэропорт российского Белгорода атаковал беспилотник с бомбой – росСМИ

Ирина БалачукВторник, 11 апреля 2023, 09:07
Аэропорт российского Белгорода атаковал беспилотник с бомбой – росСМИ
Фото из Facebook Белгород Go31.ru

Беспилотник со взрывчаткой атаковал аэропорт российского Белгорода, который находится в 35 км от границы с Украиной, сообщили утром 11 апреля сразу несколько российских Telegram-каналов и росСМИ.

Источник: российские Telegram-каналы "База", "Shot" и "Astra", российские СМИ

Детали: Сообщается, что атака произошла вечером 10 апреля.

По данным "Базы", БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал у ограждения аэропорта имени Шухова и взорвался.

Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта.

Сообщатся, что жертв и пострадавших нет.

Власти Белгородской области пока инцидент не комментировали.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиябеспилотникивзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
Росcия
Сийярто снова приехал в Москву: будет договариваться о газе и нефти для Венгрии
В понедельник от обстрелов РФ получили ранения гражданские в двух областях - данные ОВА
Разведка Британии ожидает большего участия десантников РФ в наступательных операциях в Украине
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: