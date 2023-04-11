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Аэропорт российского Белгорода атаковал беспилотник с бомбой – росСМИ

Ирина БалачукВторник, 11 апреля 2023, 09:07
Аэропорт российского Белгорода атаковал беспилотник с бомбой – росСМИ
Фото из Facebook Белгород Go31.ru

Беспилотник со взрывчаткой атаковал аэропорт российского Белгорода, который находится в 35 км от границы с Украиной, сообщили утром 11 апреля сразу несколько российских Telegram-каналов и росСМИ.

Источник: российские Telegram-каналы "База", "Shot" и "Astra", российские СМИ

Детали: Сообщается, что атака произошла вечером 10 апреля.

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По данным "Базы", БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал у ограждения аэропорта имени Шухова и взорвался.

Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта.

Сообщатся, что жертв и пострадавших нет.

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Власти Белгородской области пока инцидент не комментировали.

Темы: Росcиябеспилотникивзрыв
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