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Шмигаль поїхав до Канади і США

Ірина БалачукВівторок, 11 квітня 2023, 09:55
Шмигаль поїхав до Канади і США
Фото з Facebook Кабміну

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль цього тижня перебуває з робочим візитом у Канаді, а надалі відвідає також США.

Джерело: Кабінет міністрів у Facebook

Дослівно Кабмін: "Прем’єр-міністр України цього тижня перебуває з робочим візитом у Канаді.

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Очільник українського Уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Канади планується підписання двосторонніх документів".

Деталі: Також цього тижня Шмигаль відвідає США для участі в щорічному форумі Spring Meetings.

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Повідомляється, що у Вашингтоні український прем’єр проведе зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, міністром фінансів Джанет Єллен, а також із керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку та ін.

Теми: Шмигаль КанадаСШАдипломатичні відносини
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