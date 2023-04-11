Шмигаль поїхав до Канади і США

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль цього тижня перебуває з робочим візитом у Канаді, а надалі відвідає також США.

Джерело: Кабінет міністрів у Facebook

Дослівно Кабмін: "Прем’єр-міністр України цього тижня перебуває з робочим візитом у Канаді.

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Очільник українського Уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Канади планується підписання двосторонніх документів".

Деталі: Також цього тижня Шмигаль відвідає США для участі в щорічному форумі Spring Meetings.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що у Вашингтоні український прем’єр проведе зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, міністром фінансів Джанет Єллен, а також із керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку та ін.