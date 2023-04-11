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Шмыгаль поехал в Канаду и США

Ирина БалачукВторник, 11 апреля 2023, 09:55
Шмыгаль поехал в Канаду и США
Фото из Facebook Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль на этой неделе находится с рабочим визитом в Канаде, также он посетит США.

Источник: Кабинет министров в Facebook

Дословно Кабмин: "Премьер-министр Украины на этой неделе находится с рабочим визитом в Канаде.

Глава украинского правительства встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд.

По итогам встречи с премьер-министром Канады планируется подписание двусторонних документов".

Детали: Также на этой неделе Шмыгаль посетит США для участия в ежегодном форуме Spring Meetings.

Сообщается, что в Вашингтоне украинский премьер проведет встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, а также с руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и др.

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Темы: ШмыгальКанадаСШАдипломатические отношения
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