У понеділок від обстрілів РФ отримали поранення цивільні у двох областях – дані ОВА

Протягом 10 квітня в результаті російських обстрілів в багатьох областях були зруйновані цивільні об’єкти і житло, у Донецькій і Херсонській області постраждали 7 цивільних.

Джерело: зведені дані з обласних державних адміністрацій

Деталі: Чернігівщина: за минулу добу – 3 обстріли із мінометів, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської Шалигинської. Зафіксовано 118 прильотів з мінометів та АГС.

Запорізька: ​​ворог продовжує гатити по лінії розмежування. За минулу добу російські війська здійснили 66 артилерійських обстрілів, 4 авіаудари, 7 атак із застосуванням БПЛА, 2 з РСЗВ.

Дніпропетровщина: 10 квітня російська армія тричі била по Нікопольщині. З важкої артилерії ворог обстрілював Марганецьку громаду.

Вночi ворог знову спрямував важку артилерiю на Нiкопольщину. З десяток снарядiв прилетiло до Марганецької громади.

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На Харківщині ворог обстріляв близько двох десятків населених пунктів.

Луганщина: минулої доби на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Макіївки, Червонопопівки та Білогорівки.

Артилерійських обстрілів з боку росіян зазнали Новоєгорівка, Макіївка, Невське та Білогорівка.

Донеччина: по області — 5 поранених цивільних за добу.

Ворог обстрілював населені пункти з артилерії, танків, здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), авіаудар "НКРС", "Х-58". Обстріляні: Торецьк, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, с.Предтечине, с.Времівка, Часів Яр, с.Маркове, смт Очеретине, с.Максимільянівка, с.Семенівка.

Миколаївщина: зранку 11 квітня – обстріл із БМ -21 "Град" у напрямку населеного пункту Куцурубскої громади. 10 квітня вдень ворог також обстрілював з РСЗВ населені пункти Куцурубської громади.

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 285 снарядів.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста Херсон. Дві людини дістали поранення.

Також в Херсонській ОВА нагадали, що в одному з населених пунктів Бериславської громади росіяни відкрили вогонь по човну з мирними людьми.