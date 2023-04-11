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В понедельник от обстрелов РФ получили ранения гражданские в двух областях - данные ОВА

Вторник, 11 апреля 2023, 10:01
В понедельник от обстрелов РФ получили ранения гражданские в двух областях - данные ОВА
Фото иллюстративное

В течение 10 апреля в результате российских обстрелов во многих областях были разрушены гражданские объекты и жилье, в Донецкой и Херсонской области пострадали 7 гражданских. 

Источник: сводные данные из областных государственных администраций

Детали: Черниговщина: за минувшие сутки - 3 обстрела из минометов, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

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Сумщина: 10 апреля в течение дня россияне совершили 9 обстрелов пограничных общин - Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской, Шалыгинской. Зафиксировано 118 прилетов из минометов и АГС.

Запорожская область: враг продолжает бить по линии разграничения. За минувшие сутки российские войска совершили 66 артиллерийских обстрелов, 4 авиаудара, 7 атак с применением БПЛА, 2 из РСЗО.

Днепропетровская область: 10 апреля российская армия трижды била по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии враг обстреливал Марганецкую громаду.

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Ночью враг снова направил тяжелую артиллерию на Никопольщину. С десяток снарядов прилетело в Марганецкую громаду.

На Харьковщине враг обстрелял около двух десятков населенных пунктов.

Луганщина: за прошедшие сутки на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Макеевки, Червонопоповки и Белогоровки.

Артиллерийским обстрелам со стороны россиян подверглись Новоегоровка, Макеевка, Невское и Белогоровка.

Донецкая область: по области - 5 раненых гражданских за сутки.

Враг обстреливал населенные пункты из артиллерии, танков, совершил авиаудар (тип ракеты не установлен), авиаудар "НКРС", "Х-58". Обстреляны: Торецк, Константиновка, пгт Великая Новоселка, с.Предтечино, с.Времовка, Часов Яр, с.Марково, пгт Очеретино, с.Максимильяновка, с.Семеновка.

Николаевщина: утром 11 апреля - обстрел из БМ-21 "Град" в направлении населенного пункта Куцурубской общины. 10 апреля днем враг также обстреливал из РСЗО населенные пункты Куцурубской общины.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 56 обстрелов, выпустив 285 снарядов. Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию медицинского учреждения, музей и админздание, расположенные в Суворовском районе города Херсон. Два человека получили ранения.

Также в Херсонской ОГА напомнили, что в одном из населенных пунктов Бериславской общины россияне открыли огонь по лодке с мирными людьми.

Темы: Росcияобстрел
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