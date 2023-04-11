Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В’язнів з Білорусі звезуть на будівництво до Маріуполя – радник мера

Ірина БалачукВівторок, 11 квітня 2023, 11:36
В’язнів з Білорусі звезуть на будівництво до Маріуполя – радник мера
Зруйновані росіянами будинки. Фото з Telegram Маріупольської міськради

Російські загарбники мають намір залучити до будівельних робіт у тимчасово окупованому Маріуполі в’язнів з Білорусі, засуджених за нетяжкі злочини.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

Пряма мова Андрющенка: "Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя".

Реклама:

Деталі: Він повідомив, що російські будівельники, які нині масово прибувають до окупованого міста, уже й не приховують, що надалі планують жити у Маріуполі.

Для цього Росія з лютого навіть запустила програму іпотеки, яка передбачає отримання житла під два відсотки.

За даними Андрющенка, у Москві вже провели 40 тендерів на будівництво в тимчасово окупованих містах.

ВІДЕО ДНЯ

На яких умовах залучатимуть ув’язнених з Білорусі, радник мера Маріуполя не повідомив.

Передісторія:

  • Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв та тривалої блокади.
  • У результаті російських ударів Маріуполь майже повністю зруйнований.
  • За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Теми: МаріупольокупаціяРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: