В’язнів з Білорусі звезуть на будівництво до Маріуполя – радник мера

Російські загарбники мають намір залучити до будівельних робіт у тимчасово окупованому Маріуполі в’язнів з Білорусі, засуджених за нетяжкі злочини.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

Пряма мова Андрющенка: "Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя".

Деталі: Він повідомив, що російські будівельники, які нині масово прибувають до окупованого міста, уже й не приховують, що надалі планують жити у Маріуполі.

Для цього Росія з лютого навіть запустила програму іпотеки, яка передбачає отримання житла під два відсотки.

За даними Андрющенка, у Москві вже провели 40 тендерів на будівництво в тимчасово окупованих містах.

На яких умовах залучатимуть ув’язнених з Білорусі, радник мера Маріуполя не повідомив.

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