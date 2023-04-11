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В’язнів з Білорусі звезуть на будівництво до Маріуполя – радник мера

Ірина БалачукВівторок, 11 квітня 2023, 11:36
В’язнів з Білорусі звезуть на будівництво до Маріуполя – радник мера
Зруйновані росіянами будинки. Фото з Telegram Маріупольської міськради

Російські загарбники мають намір залучити до будівельних робіт у тимчасово окупованому Маріуполі в’язнів з Білорусі, засуджених за нетяжкі злочини.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

Пряма мова Андрющенка: "Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя".

Деталі: Він повідомив, що російські будівельники, які нині масово прибувають до окупованого міста, уже й не приховують, що надалі планують жити у Маріуполі.

Для цього Росія з лютого навіть запустила програму іпотеки, яка передбачає отримання житла під два відсотки.

За даними Андрющенка, у Москві вже провели 40 тендерів на будівництво в тимчасово окупованих містах.

На яких умовах залучатимуть ув’язнених з Білорусі, радник мера Маріуполя не повідомив.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв та тривалої блокади.
  • У результаті російських ударів Маріуполь майже повністю зруйнований.
  • За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Теми: МаріупольокупаціяРосіяБілорусь
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